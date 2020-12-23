Дарья Клишина рассказала, когда завершит карьеру

29-летняя российская прыгунья в длину Дарья Клишина подвела итоги непростого сезона и рассказала, когда планирует завершить спортивную карьеру.
«Я тоже, например, приближаюсь к закату своей карьеры. Мне же не 20 лет, я не собираюсь ещё десять лет выступать. В планах — ещё год или два выступать, а после олимпийского сезона, скорее всего, буду завершать профессиональную карьеру. На игры в Париже уже не заглядываю. Текущую ситуацию расценила как шанс сделать своё тело ещё более сильным, поработать над ошибками, которые у меня были, над своим здоровьем.
То есть всю ситуацию можно перевернуть, и я её перевернула в свою пользу. Что касается молодых спортсменов, так я вообще не считаю, что у них что-то произошло. Я не думаю, что это проблема. Тем более учитывая, что у нас в России до сих пор проходят старты и будет зимний сезон. Здесь, в Америке, и такого нет, всё отменили", — цитирует Клишину РИА «Новости».
Клишина — серебряный призёр чемпионата мира 2017 года, двукратная чемпионка Европы в помещении (2011, 2013), призёр чемпионата Европы 2014 года.
С 2013 года Клишина живёт и тренируется в США. В июле 2016 года она стала единственной российской легкоатлеткой, допущенной Международной ассоциацией легкоатлетических федераций к участию в Олимпиаде в Рио-де-Жанейро.
- 23 декабря 2020
-
09:35
-
09:21
-
09:15
-
09:09
-
00:10
- 22 декабря 2020
-
23:22
-
21:19
-
20:36
-
16:16
-
14:31
-
13:38
-
13:25
-
10:30
-
09:16
-
00:00
- 21 декабря 2020
-
22:30
-
21:52
-
21:25
-
20:50
-
20:35
-
19:50
-
17:37
-
16:27
-
15:43
-
15:30
-
15:21
-
15:05
-
14:52
-
14:03
-
13:32
-
12:48
-
12:48
-
11:43
-
10:52
-
00:42