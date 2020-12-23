Американская легкоатлетка: Россию поймали с поличным, а наказание оказалось минимальным

Американская легкоатлетка Эмма Коберн прокомментировала решение Спортивного арбитражного суда по спору ВАДА с РУСАДА. 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.

«Проблема в том, что Россия была поймана с поличным за государственную допинговую систему, фальсификации и сокрытие, и подверглась минимальному наказанию. Это решение отражает то, что чистый спорт высокого уровня не уважают и не защищают. Это фундаментальная проблема», — приводит слова Коберн New York Times.

Коберн — бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года, чемпионка мира 2017 года в беге на 3000 метров с препятствиями.