Американский лыжник — о решении CAS по России: чувствую безнадёжность
Американский лыжник Ноа Хоффман, принимавший участие в Олимпийских играх в Сочи и Пхёнчхане, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда по делу РУСАДА.
«Я чувствую безнадёжность. Мы не увидели никаких перемен», — приводит слова Хоффмана New York Times.
17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.
В Кубке мира Хоффман дебютировал 17 января 2009 года, а в декабре 2012-го впервые попал в десятку лучших.
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