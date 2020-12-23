«Общее впечатление — шикарно». Александр Легков — о выступлении российских лыжников

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков поделился мнением о выступлении сборной России на этапах Кубка мира в сезоне-2020/2021.

«Общее впечатление шикарное, ребята набирают форму, они двигаются чётко к чемпионату мира. Единственное, что нет определённых соперников из других команд — норвежцев», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

У мужчин в общем зачёте первое место занимает Александр Большунов, у которого 487 очка. У его ближайшего преследователя Йоханнеса Клебо 296 очков. Помимо Большунова в первой десятке ещё три россиянина: Андрей Мельниченко, Алексей Червоткин и Иван Якимушкин. У женщин лидирует американка Роси Бреннен (377), которая опережает Татьяну Сорину (2-е место, 328 очков), Наталью Непряеву (4-е место, 275 очков) и Юлию Ступак (10-е место, 169 очков).