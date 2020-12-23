Легков: Нортуг — любитель развлечься. Это было видно, когда он ещё бегал

Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал то, что двукратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Петтеру Нортугу дали семь месяцев тюрьмы. Напомним, Нортуга приговорили к тюремному заключению за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения, также его пожизненно лишили водительских прав.

«То, что Нортуг — любитель развлечься, было видно, когда он ещё бегал. Но то, что происходило после спорта — много друзей, много свободного времени, — вот и немного расслабился. Всё будет у него хорошо», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

34-летний Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года. В 2010 году на зимней Олимпиаде в Ванкувере он завоевал две золотые медали, а также одно серебро и одну бронзу. Также на счету норвежского спортсмена 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачёте Кубка мира (2010, 2013).