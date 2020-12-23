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Легков: Нортуг — любитель развлечься. Это было видно, когда он ещё бегал

Легков: Нортуг — любитель развлечься. Это было видно, когда он ещё бегал
Другие / Лыжный спорт 0
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Олимпийский чемпион 2014 года по лыжным гонкам Александр Легков прокомментировал то, что двукратному олимпийскому чемпиону по лыжным гонкам Петтеру Нортугу дали семь месяцев тюрьмы. Напомним, Нортуга приговорили к тюремному заключению за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения, также его пожизненно лишили водительских прав.

«То, что Нортуг — любитель развлечься, было видно, когда он ещё бегал. Но то, что происходило после спорта — много друзей, много свободного времени, — вот и немного расслабился. Всё будет у него хорошо», — приводит слова Легкова «Матч ТВ».

34-летний Нортуг завершил карьеру в декабре 2018 года. В 2010 году на зимней Олимпиаде в Ванкувере он завоевал две золотые медали, а также одно серебро и одну бронзу. Также на счету норвежского спортсмена 13 золотых (рекорд среди мужчин) и три серебряные медали чемпионатов мира и две победы в общем зачёте Кубка мира (2010, 2013).

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