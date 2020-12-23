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Йоханнес Клебо назвал главную цель на сезон

Йоханнес Клебо назвал главную цель на сезон
Другие / Лыжный спорт 0
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Трёхкратный олимпийский чемпион норвежский лыжник Йоханнес Клебо подтвердил, что может пропустить предстоящий чемпионат мира, хотя и не стал утверждать, что непременно сделает это. По словам Клебо, его главная цель на сезон — остаться здоровым.

«Не хочу говорить, что сделаю это. С самого начала пандемии в марте я сказал, что отношусь к ситуации со всей серьёзностью. Я действительно хочу сделать всё правильно. Если мне не повезёт и я всё же заболею, то хочу знать, что сделал всё, чтобы избежать этого.

Моя главная цель в сезоне – оставаться здоровым, потом чемпионат мира, а затем – «Тур де Ски» и Кубок мира. Третий пункт уже отпал, на очереди чемпионат мира. Я не стану выступать, если риск окажется велик, но надеюсь и верю, что выступлю на чемпионате мира и что мы найдём решение по поездке и проживанию, которые позволят мне выступить», — приводит слова Клебо ABC Nyheter.

Источник: Йоханнес Клебо может сняться с чемпионата мира по лыжным гонкам
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