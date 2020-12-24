ВАДА выступило с заявлением о решении суда отменить 8-летнюю дисквалификацию Сунь Яна

Всемирное антидопинговое агентство выступило с заявлением по решению Швейцарского федерального суда отменить 8-летнюю дисквалификацию трёхкратного олимпийского чемпиона китайского пловца Сунь Яна.

В феврале 2019 года стало известно, что китаец разбил молотком пробирку со своей допинг-пробой. Сунь также оскорблял допинг-офицеров Всемирного антидопингового агентства в своём доме в Чжэцзяне. Международная федерация плавания изначально отказалась дисквалифицировать спортсменка из-за недостатка доказательств и ограничилась предупреждением. ВАДА обратилось в CAS после решения FINA. Сунь Ян отрицал свою вину и попросил CAS сделать слушания открытыми, чтобы полностью очистить своё имя, но суд принял решение отстранить его на 8 лет.

Сунь Ян подал апелляцию и выиграл её на основании того, что один из судей CAS, рассматривавших его дело, оставлял расистские комментарии в социальных сетях.

«Всемирное антидопинговое агентство было проинформировано о решении Федерального суда Швейцарии удовлетворить иск о пересмотре дела, поданный китайским пловцом Сунь Яном, и отменить решение Спортивного арбитражного суда от 28 февраля 2020 года. Дело было связано с успешной апелляцией ВАДА против первоначального решения дисциплинарной комиссии Международной федерации плавания после инцидента, который привёл к тому, что процедура допинг-контроля с участием Сунь Яна не была завершена, как планировалось.

Решение Федерального суда Швейцарии поддерживает иск против председателя коллегии CAS, однако в нём нет никаких комментариев по существу этого дела.

В решении CAS ВАДА получило поддержку по существу дела, поскольку оно смогло показать, что ряд аспектов первоначального решения FINA были неправильными в соответствии со Всемирным антидопинговым кодексом и Международным стандартом тестирования. ВАДА предпримет шаги, чтобы снова убедительно представить свою версию, когда дело вернётся на рассмотрение комиссии CAS, которую возглавит другой президент.

На данном этапе ВАДА не получило полного мотивированного решения суда, поэтому не может давать дальнейшие комментарии", — говорится в заявлении ВАДА.