Юлия Ступак: «Тур де Ски», начинайся уже поскорее, прошу. Я домой хочу

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года российская лыжница Юлия Ступак призналась, что с нетерпением ждёт начала многодневки «Тур де Ски».

"«Тур де Ски», начинайся уже поскорее, прошу. Я домой хочу. Как приеду, как заобнимаю своих мальчиков. А пока у нас Тоблах, Италия, прекрасные виды", — написала Ступак.

Пост доступен в «инстаграме» Юлии Ступак

«Тур де Ски» пройдёт с 1 по 10 января 2021 года.

На минувшей неделе Ступак завоевала серебро в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Россия). Она выступала вместе с Натальей Непряевой.

Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в спринте и эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в командном спринте, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете.