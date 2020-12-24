Юлия Ступак: «Тур де Ски», начинайся уже поскорее, прошу. Я домой хочу

Двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года российская лыжница Юлия Ступак призналась, что с нетерпением ждёт начала многодневки «Тур де Ски».
"«Тур де Ски», начинайся уже поскорее, прошу. Я домой хочу. Как приеду, как заобнимаю своих мальчиков. А пока у нас Тоблах, Италия, прекрасные виды", — написала Ступак.
Пост доступен в «инстаграме» Юлии Ступак
«Тур де Ски» пройдёт с 1 по 10 января 2021 года.
На минувшей неделе Ступак завоевала серебро в командном спринте на этапе Кубка мира в Дрездене (Россия). Она выступала вместе с Натальей Непряевой.
Ступак — двукратный бронзовый призёр Олимпийских игр 2018 года в спринте и эстафете, серебряный призёр чемпионата мира 2017 года в командном спринте, бронзовый призёр чемпионата мира 2019 года в эстафете.
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