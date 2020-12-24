Маргарита Мамун показала два фото в купальнике с отдыха на Мальдивах
Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила две фотографии в купальнике с отдыха, который она недавно провела на Мальдивах.
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Мамун.
Мамун провела отпуск с мужем, пловцом Александром Сухоруковым. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 декабря 2016 года на Олимпийском балу в присутствии собравшихся Александр сделал Маргарите предложение. 8 сентября 2017 года влюблённые официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца. Сына назвали Львом.
Помимо олимпийского золота в активе Мамун семь золотых медалей чемпионатов мира и четыре победы на первенстве континента.
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