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Маргарита Мамун показала два фото в купальнике с отдыха на Мальдивах

Маргарита Мамун показала два фото в купальнике с отдыха на Мальдивах
Другие / Прочие виды спорта 0

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новую запись в своём «инстаграме». Спортсменка выложила две фотографии в купальнике с отдыха, который она недавно провела на Мальдивах.

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Мамун.

Мамун провела отпуск с мужем, пловцом Александром Сухоруковым. Отношения между спортсменами начались в 2013 году. 8 декабря 2016 года на Олимпийском балу в присутствии собравшихся Александр сделал Маргарите предложение. 8 сентября 2017 года влюблённые официально стали мужем и женой. 3 октября 2019 года Маргарита родила первенца. Сына назвали Львом.

Помимо олимпийского золота в активе Мамун семь золотых медалей чемпионатов мира и четыре победы на первенстве континента.

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