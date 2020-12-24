Матыцин: уверен, что ведущие российские легкоатлеты выступят на Олимпийских играх

Министр спорта России Олег Матыцин уверен, что российские легкоатлеты смогут выступить на Олимпийских играх в Токио.
«Что касается лёгкой атлетики, то отношения с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций сейчас выстраиваются конструктивно. Мы признали наши ошибки в прошлом, сейчас избрано новое руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики и активно идёт взаимодействие по реализации плана её восстановления. Уверен, что наши ведущие легкоатлеты выступят на ближайших международных соревнованиях и Олимпийских играх», — приводит слова Матыцина ТАСС.
ВФЛА необходимо завершить работу над стратегическим планом по восстановлению членства в World Athletics до 1 марта 2021 года, а также продолжать оплачивать расходы, связанные с этим процессом. В этом случае вопрос о предоставлении нейтрального статуса российским спортсменам для участия в международных соревнованиях будет рассмотрен не позднее марта.
- 24 декабря 2020
-
17:56
-
17:23
-
15:58
-
14:48
-
13:47
-
13:26
-
11:14
-
10:01
-
09:30
-
09:16
-
09:13
-
08:51
- 23 декабря 2020
-
19:44
-
15:23
-
15:02
-
14:29
-
14:16
-
13:11
-
13:10
-
12:37
-
10:41
-
09:35
-
09:21
-
09:15
-
09:09
-
00:10
- 22 декабря 2020
-
23:22
-
21:19
-
20:36
-
16:16
-
14:31
-
13:38
-
13:25
-
10:30
-
09:16