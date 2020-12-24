Матыцин: уверен, что ведущие российские легкоатлеты выступят на Олимпийских играх

Министр спорта России Олег Матыцин уверен, что российские легкоатлеты смогут выступить на Олимпийских играх в Токио.

«Что касается лёгкой атлетики, то отношения с Международной ассоциацией легкоатлетических федераций сейчас выстраиваются конструктивно. Мы признали наши ошибки в прошлом, сейчас избрано новое руководство Всероссийской федерации лёгкой атлетики и активно идёт взаимодействие по реализации плана её восстановления. Уверен, что наши ведущие легкоатлеты выступят на ближайших международных соревнованиях и Олимпийских играх», — приводит слова Матыцина ТАСС.

ВФЛА необходимо завершить работу над стратегическим планом по восстановлению членства в World Athletics до 1 марта 2021 года, а также продолжать оплачивать расходы, связанные с этим процессом. В этом случае вопрос о предоставлении нейтрального статуса российским спортсменам для участия в международных соревнованиях будет рассмотрен не позднее марта.