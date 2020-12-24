Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Поддержи наш хоккей
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Гимнастка Солдатова завершила карьеру

Гимнастка Солдатова завершила карьеру
Другие / Прочие виды спорта 0
Аудио-версия:

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова завершила карьеру, сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.

«Саша Солдатова завершила карьеру. Она теперь будет теоретик и практик, как только она закончит все свои дела, будет работать со мной в зале. Она и в показательных выступлениях будет принимать участие, просто она не хочет сейчас вступать в борьбу за Олимпийские игры, а просто так она не хочет находиться в зале, зная, что уже не догонит», — приводит слова Винер-Усмановой «Р-Спорт».

22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2020