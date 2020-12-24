Гимнастка Солдатова завершила карьеру

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова завершила карьеру, сообщила глава Всероссийской федерации художественной гимнастики Ирина Винер-Усманова.
«Саша Солдатова завершила карьеру. Она теперь будет теоретик и практик, как только она закончит все свои дела, будет работать со мной в зале. Она и в показательных выступлениях будет принимать участие, просто она не хочет сейчас вступать в борьбу за Олимпийские игры, а просто так она не хочет находиться в зале, зная, что уже не догонит», — приводит слова Винер-Усмановой «Р-Спорт».
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
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