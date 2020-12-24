Матыцин: у российского спорта должен выработаться иммунитет к допингу

Министр спорта РФ Олег Матыцин высказался о решении CAS по делу Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и РУСАДА.

«Надеюсь, мы перешли некий рубеж. Как сказала Валентина Матвиенко, мы получили антидопинговую вакцину. Теперь у нас должен выработаться иммунитет, поэтому настало время ещё активнее перейти к фазе антидопингового образования. Такие антидопинговые программы реализуются; конечно, я уверен, что российский спорт будет чистым.



Система Российского антидопингового агентства, кстати, была признана одной из самых эффективных, работа с федерациями и на уровне регионов ведётся очень большая», — приводит слова Матыцина ТАСС.

17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.