«Прекрасный путь длиной в 16 лет». Гимнастка Солдатова высказалась о завершении карьеры

Четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике россиянка Александра Солдатова высказалась о завершении карьеры.
«Официально объявляю о завершении своей спортивной карьеры. Это был прекрасный путь длиной в 16 лет. На этом пути было многое, но вспоминается мне сейчас только хорошее, потому что по-другому просто не может быть. Мне не о чем сожалеть и грустить — я достигла того, о чём в детстве и не могла мечтать. Я не ухожу из гимнастики. Всегда говорила, что была, есть и буду в ней», — приводит слова Солдатовой «Команда России» в "Твиттере".
22-летняя Александра Солдатова — чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019), чемпионка России в индивидуальном многоборье (2016).
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