Объявлен состав мужской сборной России по гандболу для подготовки к чемпионату мира — 2021

Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу объявил состав национальной команды для подготовки к чемпионату мира 2021 года в Египте, сообщает Федерация гандбола России. На сбор в Москве главный тренер Велимир Петкович вызвал 20 гандболистов.
Вратари: Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев (ЦСКА), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»).
Левые крайние: Игорь Сорока (ЦСКА), Роман Остащенко («Чеховские медведи»).
Правые крайние: Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА).
Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские медведи»), Денис Васильев («Шартр Метрополь», Франция), Вячеслав Касаткин («Васлуй», Румыния).
Правые полусредние: Андрей Беляев («СГАУ-Саратов»), Сергей Иванов (СКИФ), Дмитрий Киселёв, Александр Котов (оба – «Чеховские медведи»).
Левые полусредние: Илья Белевцов (СКИФ), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»), Александр Шкуринский («Мешков Брест», Белоруссия).
Разыгрывающий: Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия).
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