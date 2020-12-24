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Объявлен состав мужской сборной России по гандболу для подготовки к чемпионату мира — 2021

Объявлен состав мужской сборной России по гандболу для подготовки к чемпионату мира — 2021
Другие / Гандбол 0
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Тренерский штаб мужской сборной России по гандболу объявил состав национальной команды для подготовки к чемпионату мира 2021 года в Египте, сообщает Федерация гандбола России. На сбор в Москве главный тренер Велимир Петкович вызвал 20 гандболистов.

Вратари: Денис Заболотин (СКИФ), Виктор Киреев (ЦСКА), Дмитрий Павленко («Чеховские медведи»), Станислав Третынко («СГАУ-Саратов»).

Левые крайние: Игорь Сорока (ЦСКА), Роман Остащенко («Чеховские медведи»).

Правые крайние: Дмитрий Корнев («Чеховские медведи»), Алексей Фокин (ЦСКА).

Линейные: Павел Андреев, Александр Ермаков (оба – «Чеховские медведи»), Денис Васильев («Шартр Метрополь», Франция), Вячеслав Касаткин («Васлуй», Румыния).

Правые полусредние: Андрей Беляев («СГАУ-Саратов»), Сергей Иванов (СКИФ), Дмитрий Киселёв, Александр Котов (оба – «Чеховские медведи»).

Левые полусредние: Илья Белевцов (СКИФ), Сергей Марк Косоротов («Чеховские медведи»), Александр Шкуринский («Мешков Брест», Белоруссия).

Разыгрывающий: Дмитрий Житников («Пик Сегед», Венгрия).

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