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Матыцин: препятствий для восстановления ВФЛА в правах нет. Мы делаем для этого всё

Матыцин: препятствий для восстановления ВФЛА в правах нет. Мы делаем для этого всё
Другие / Лёгкая атлетика 0
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Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о перспективах восстановления в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).

«Я с оптимизмом смотрю на нынешнюю ситуацию и вижу профессионализм и конструктивный диалог с World Athletics. Представлена дорожная карта, и серьёзные препятствия для восстановления отсутствуют. Нужно показать, что мы делаем всё для этого в нашей стране», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, 26 сентября Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) приняла решение продлить рассмотрение дорожной карты ВФЛА до 1 марта 2021 года. Таким образом, международная организация фактически продлила на этот же срок отстранение ВФЛА.

ВФЛА необходимо завершить работу над стратегическим планом по восстановлению членства в World Athletics до 1 марта 2021 года, а также продолжать оплачивать расходы, связанные с этим процессом. В этом случае вопрос о предоставлении нейтрального статуса российским спортсменам для участия в международных соревнованиях будет рассмотрен не позднее марта.

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