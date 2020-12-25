Матыцин: препятствий для восстановления ВФЛА в правах нет. Мы делаем для этого всё

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о перспективах восстановления в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).



«Я с оптимизмом смотрю на нынешнюю ситуацию и вижу профессионализм и конструктивный диалог с World Athletics. Представлена дорожная карта, и серьёзные препятствия для восстановления отсутствуют. Нужно показать, что мы делаем всё для этого в нашей стране», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.



Напомним, 26 сентября Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) приняла решение продлить рассмотрение дорожной карты ВФЛА до 1 марта 2021 года. Таким образом, международная организация фактически продлила на этот же срок отстранение ВФЛА.



ВФЛА необходимо завершить работу над стратегическим планом по восстановлению членства в World Athletics до 1 марта 2021 года, а также продолжать оплачивать расходы, связанные с этим процессом. В этом случае вопрос о предоставлении нейтрального статуса российским спортсменам для участия в международных соревнованиях будет рассмотрен не позднее марта.