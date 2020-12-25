Матыцин: препятствий для восстановления ВФЛА в правах нет. Мы делаем для этого всё

Министр спорта России Олег Матыцин рассказал о перспективах восстановления в правах Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
«Я с оптимизмом смотрю на нынешнюю ситуацию и вижу профессионализм и конструктивный диалог с World Athletics. Представлена дорожная карта, и серьёзные препятствия для восстановления отсутствуют. Нужно показать, что мы делаем всё для этого в нашей стране», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, 26 сентября Международная федерация лёгкой атлетики (World Athletics) приняла решение продлить рассмотрение дорожной карты ВФЛА до 1 марта 2021 года. Таким образом, международная организация фактически продлила на этот же срок отстранение ВФЛА.
ВФЛА необходимо завершить работу над стратегическим планом по восстановлению членства в World Athletics до 1 марта 2021 года, а также продолжать оплачивать расходы, связанные с этим процессом. В этом случае вопрос о предоставлении нейтрального статуса российским спортсменам для участия в международных соревнованиях будет рассмотрен не позднее марта.
- 25 декабря 2020
-
11:03
-
10:32
-
10:27
-
10:21
-
10:11
-
10:08
-
10:02
- 24 декабря 2020
-
20:42
-
18:59
-
18:51
-
17:56
-
17:23
-
15:58
-
14:48
-
13:47
-
13:26
-
11:14
-
10:01
-
09:30
-
09:16
-
09:13
-
08:51
- 23 декабря 2020
-
19:44
-
15:23
-
15:02
-
14:29
-
14:16
-
13:11
-
13:10
-
12:37
-
10:41
-
09:35
-
09:21
-
09:15
-
09:09