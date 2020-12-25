«Роль государства там фактически отсутствует». Матыцин — о новом кодексе ВАДА

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал вступление в силу нового кодекса Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) с 1 января 2021 года.
«Что касается РУСАДА, сейчас вступит в силу новый кодекс ВАДА, и роль государства там фактически отсутствует. По выплате штрафа у меня нет информации, таких статей в нашем бюджете не запланировано», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Также министр рассказал, как российские спортсмены будут участвовать в турнирах в условиях отстранения.
«Не будут нарушены графики и содержание подготовки к основным стартам. Будет больше внимания уделено вопросам взаимодействия с международными федерациями. Как только все старты будут подтверждены, Россия примет участие. К сожалению, если это ЧМ — с ограничениями».
Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.
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