Вяльбе: Большунова несправедливо не включили в число лучших спортсменов России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила мнение, что лыжника Александра Большунова, который в 2020 году выиграл «Большой хрустальный глобус», несправедливо не включили в число лучших спортсменов страны.

«Мы считаем, что Большунова несправедливо не включили в число лучших спортсменов России в 2020 году. Но более несправедливо не дать премию лучшего спортсмена Большунову в 2018 году. Но там есть жюри, которое принимает решение. Значит, нам ещё есть к чему стремиться.

Завоевание «Большого хрустального глобуса» — это, безусловно, подвиг. Для меня самый значимый трофей. Мы целый год должны доказывать, что ты не просто готовился к одной гонке, а в течение всего сезона показывал свою силу. Саша — открытие 2018 года, который продолжает нас радовать. Хочу, чтоб он это неоднократно повторил. И был внесён в историю как многократный обладатель «глобуса», — сказала Вяльбе в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата».