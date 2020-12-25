Вяльбе: Большунова несправедливо не включили в число лучших спортсменов России

Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе выразила мнение, что лыжника Александра Большунова, который в 2020 году выиграл «Большой хрустальный глобус», несправедливо не включили в число лучших спортсменов страны.
«Мы считаем, что Большунова несправедливо не включили в число лучших спортсменов России в 2020 году. Но более несправедливо не дать премию лучшего спортсмена Большунову в 2018 году. Но там есть жюри, которое принимает решение. Значит, нам ещё есть к чему стремиться.
Завоевание «Большого хрустального глобуса» — это, безусловно, подвиг. Для меня самый значимый трофей. Мы целый год должны доказывать, что ты не просто готовился к одной гонке, а в течение всего сезона показывал свою силу. Саша — открытие 2018 года, который продолжает нас радовать. Хочу, чтоб он это неоднократно повторил. И был внесён в историю как многократный обладатель «глобуса», — сказала Вяльбе в прямом эфире в «инстаграме» «Чемпионата».
- 25 декабря 2020
-
12:26
-
11:50
-
11:43
-
11:03
-
10:32
-
10:27
-
10:21
-
10:11
-
10:08
-
10:02
- 24 декабря 2020
-
20:42
-
18:59
-
18:51
-
17:56
-
17:23
-
15:58
-
14:48
-
13:47
-
13:26
-
11:14
-
10:01
-
09:30
-
09:16
-
09:13
-
08:51
- 23 декабря 2020
-
19:44
-
15:23
-
15:02
-
14:29
-
14:16
-
13:11
-
13:10
-
12:37
-
10:41
-
09:35