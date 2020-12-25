Журова: если провести расследование по ОИ в Сочи, под него могут попасть и сотрудники ВАДА

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы РФ Светлана Журова поделилась мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).

«Никто не запретил спортсменам выступать, это самое главное. Понятно, что болельщиков не устроит нейтральный статус, но здесь определённые уступки, которые нам сделали: форма будет в цветах национального флага, будет слово «Россия».

Хотя это какой-то абсурд. Вроде нейтральный статус, гимн не играют, а спортсмен будет стоять в форме сборной России, и болельщики будут на трибунах в голос петь гимн России. И они этот нейтральный гимн перекричат.

У меня есть предположение, что здесь сыграл свою роль «акт Родченкова», закон, принятый администрацией Трампа. В «акте Родченкова» не звучало, есть ли срок давности. Если сейчас проводить расследование по Олимпиаде в Сочи, возможно, под него могут попасть и какие-нибудь сотрудники ВАДА. А там и тюрьма, и миллион долларов штрафа.

Скажут: «А как это русские провернули всю эту историю в одиночку?» Вдруг захотят провести более широкое расследование и начнут выискивать каких-нибудь сотрудников ВАДА. И им, может быть, сказали: давайте уж принимайте решение по России, хватит уже им прощать всё. И, может быть, запугали. Я допускаю, что то, что акт появился за несколько недель до этого решения, – не случайность», — цитирует Журову «Матч ТВ».

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.