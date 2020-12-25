Российские гандболисты на ЧМ-2021 сыграют под флагом национальной федерации

Гандболисты сборной России на чемпионате мира — 2021 выступят под флагом Федерации гандбола России (ФГР). Турнир, который будет проходить в Египте с 14 по 31 января 2021 года, станет первым из тех, которые подпадают под санкции Спортивного арбитражного суда (CAS). Российские спортсмены до 16 декабря 2022 года на Олимпийских играх и чемпионатах мира не могут использовать флаг и гимн страны.

«Сегодня мы получили разъяснения Международной федерации гандбола. Несмотря на отсутствие разработанного по итогам решения CAS подробного технического регламента, от нас требуется полностью исключить государственные символы (флаг, герб) и использование слова «Россия» на форме без уточнения «нейтральные атлеты». В сжатые сроки, включающие к тому же праздничные дни сначала в Европе, а потом в России, нам придётся найти возможности и потратить дополнительные средства для выполнения этих условий.

Согласно полученному письму, наша сборная на чемпионате мира будет называться «Команда Федерации гандбола России» (Russian Handball Federation Team). Вместо национального флага будет использоваться флаг ФГР (белое полотнище с логотипом ФГР без надписей)», — приводит комментарий пресс-службы ФГР ТАСС.