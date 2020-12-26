Кулижников вошёл в состав сборной России на чемпионат Европы как запасной

Стал известен состав сборной России на чемпионат Европы по конькобежному спорту. Среди прочих в команду включён и многократный чемпион мира Павел Кулижников. Как сообщает «Р-Спорт», он отправится на соревнования в качестве запасного.



В спринтерском многоборье от России выступят Ангелина Голикова, Ольга Фаткулина, Дарья Качанова, Виктор Муштаков, Виктор Лобас, Артем Арефьев и Павел Кулижников в качестве запасного.

В классическом многоборье выступят Наталья Воронина, Евгения Лаленкова, Елизавета Голубева, Сергей Трофимов, Руслан Захаров и Даниил Алдошкин.



Чемпионат Европы по конькобежному спорту пройдёт в Херенвене (Нидерланды) с 16 по 17 января 2021 года. По завершении европейского первенства состоятся этапы Кубка мира и чемпионат мира.



В состав на этапы Кубка мира вошли Голикова, Фаткулина, Качанова, Ирина Кузнецова, Кристина Силаева, Голубева, Шихова, Воронина, Лаленкова, Елена Еранина, Елена Сохрякова, Кулижников, Руслан Мурашов, Муштаков, Арефьев, Лобас, Юсков, Трофимов, Александр Подольский, Даниил Беляев, Руслан Захаров, Александр Румянцев, Данила Семериков и Алдошкин.