Российские саночники выступят на чемпионате мира без флага, но в цветах триколора

Сборная России по санному спорту примет участие в чемпионате мира 2021 года без национального флага, но с надписью Russian Luge Federation на форме, сообщила президент Федерации санного спорта России (ФССР) Наталия Гарт.
«У нас будут боевая и парадная экипировки без флага России, но в цветах триколора, потому что использование цветов не запрещено. Международная федерация передала информацию, что можно использовать название Russian Luge Federation на форме.
Логотип нашей федерации тоже можно использовать, но чуть видоизмененный — без флага, но с надписью. По поводу того, как мы обозначим спортсменов на чемпионате мира, пока информации нет. Думаю, просто напишем «спортсмены ФССР» (или RLF Athletes). Не сказать, что мы привыкли к этому всему, но понимали, что что-то случится. Вот оно и случилось», — цитирует Гарт «Р-Спорт».
Чемпионат мира по санному спорту в Германии пройдёт с 29 по 31 января 2021 года.
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