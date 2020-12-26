Юлия Ефимова похвасталась красным рождественским платьем
Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова поделилась с подписчиками своего «инстаграма» новым фото. Спортсменка сфотографировалась в эффектном красном платье на фоне праздничной ёлки.
«Поздравляю всех с Рождеством», — гласит подпись под снимком.
Фото доступно в официальном «инстаграме» Юлии Ефимовой.
28-летняя Юлия Ефимова — рекордсмен по количеству медалей чемпионатов мира среди советских и российских пловцов, у неё 17 наград (шесть золотых, семь серебряных и четыре бронзовые). Кроме того, Юлия входит в топ-10 лучших пловцов в истории чемпионатов мира по общему количеству наград на индивидуальных дистанциях — у российской спортсменки 15 медалей.
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