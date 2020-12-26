Сергей Лавров: самое главное — в решении CAS нет коллективной ответственности

Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), согласно которому российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.
«Два меньше, чем четыре. Если правильно понимаю, разрешение иметь на спортивной форме национальную символику — это тоже послабление по сравнению с тем, что было на Олимпиаде-2018. Регламентирование поведения зрителей и возможность для них иметь национальную символику — это тоже отличает это решение от того, что было раньше. Непонятно и, считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания. Хотя есть и проблески приличия, где сказано, что за исключением случаев, когда глава государства или правительства, где проходят соревнования, направляет личное приглашение.
В целом я категорически против допинга как такового. ОПомимо прочего он разрушает здоровье. Но также есть вещи, которые, считаю, необходимо ликвидировать в международном движении за чистоту спорта. Мы долгое время работаем с ВАДА, хотя на каком-то этапе недооценивали необходимость работы в этой структуре. Хорошо, что кризис с РУСАДА наконец-то завершился.
Думаю, после решения CAS мы сделаем правильные выводы. Самое главное в этом решении, что нет коллективной ответственности и чистые спортсмены, в отличие от прошлых зимних Олимпийских игр, не должны будут обращаться теперь за неким специальным приглашением со стороны МОК. Если ты чистый, у тебя нет допинговой истории или твоя дисквалификация уже истекла, всё, никаких приглашений тебе не нужно, имеешь полное право в соответствии с решением твоей федерации попасть в сборную для участия в Олимпийских играх. Я это так понимаю», — сказал Лавров в интервью «Матч ТВ».
- 26 декабря 2020
-
18:59
-
16:15
-
12:39
-
11:56
- 25 декабря 2020
-
21:33
-
16:31
-
12:26
-
11:50
-
11:43
-
11:03
-
10:32
-
10:27
-
10:21
-
10:11
-
10:08
-
10:02
- 24 декабря 2020
-
20:42
-
18:59
-
18:51
-
17:56
-
17:23
-
15:58
-
14:48
-
13:47
-
13:26
-
11:14
-
10:01
-
09:30
-
09:16
-
09:13
-
08:51
- 23 декабря 2020
-
19:44
-
15:23
-
15:02
-
14:29