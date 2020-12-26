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Сергей Лавров: самое главное — в решении CAS нет коллективной ответственности

Сергей Лавров: самое главное — в решении CAS нет коллективной ответственности
Другие / Прочие виды спорта 0
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров высказал мнение о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу Российского антидопингового агентства (РУСАДА) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА), согласно которому российские спортсмены в течение двух лет не смогут выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

«Два меньше, чем четыре. Если правильно понимаю, разрешение иметь на спортивной форме национальную символику — это тоже послабление по сравнению с тем, что было на Олимпиаде-2018. Регламентирование поведения зрителей и возможность для них иметь национальную символику — это тоже отличает это решение от того, что было раньше. Непонятно и, считаю, неприемлемо положение, касающееся запрета руководителям государства посещать спортивные состязания. Хотя есть и проблески приличия, где сказано, что за исключением случаев, когда глава государства или правительства, где проходят соревнования, направляет личное приглашение.

В целом я категорически против допинга как такового. ОПомимо прочего он разрушает здоровье. Но также есть вещи, которые, считаю, необходимо ликвидировать в международном движении за чистоту спорта. Мы долгое время работаем с ВАДА, хотя на каком-то этапе недооценивали необходимость работы в этой структуре. Хорошо, что кризис с РУСАДА наконец-то завершился.

Думаю, после решения CAS мы сделаем правильные выводы. Самое главное в этом решении, что нет коллективной ответственности и чистые спортсмены, в отличие от прошлых зимних Олимпийских игр, не должны будут обращаться теперь за неким специальным приглашением со стороны МОК. Если ты чистый, у тебя нет допинговой истории или твоя дисквалификация уже истекла, всё, никаких приглашений тебе не нужно, имеешь полное право в соответствии с решением твоей федерации попасть в сборную для участия в Олимпийских играх. Я это так понимаю», — сказал Лавров в интервью «Матч ТВ».

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