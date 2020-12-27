Василий Уткин: совершенно не разделяю антипатии по отношению к Родченкову

Известный блогер Василий Уткин отреагировал на решение Спортивного арбитражного суда (CAS) запретить российским спортсменам в течение двух лет выступать на чемпионатах мира и Олимпийских играх под национальным флагом.

«Это ведь не новость, это наказание, которое настигает. Это примерно как последствия кризиса — бьют в спину и сейчас, и дальше будут бить. Хотя, казалось бы, карантин и кризис заработков уже позади. Нет, всё это нарастает и в конце концов как-то разрешается. Я воспринимаю это как окончание истории, как достаточно справедливое наказание. Оно могло быть даже строже.

Даже больше скажу: я совершенно не разделяю антипатии по отношению к Родченкову. У меня к нему вообще никаких чувств: ни симпатии, ни антипатии. Для меня это вообще уже давно не человек, а некая точка в истории. Не случайно, что его именем назван некий новый американский закон.

Моё отношение к казусу Родченкова – казусу побега, предательства – заключается в одной вещи. Относительно недавно (века не прошло) в Америке существует закон защиты свидетелей и практикуются различные сделки со следствием. Самый страшный преступник, если может рассказать о более страшных преступлениях, получает прощение и новую жизнь под прикрытием. Этот закон защиты свидетелей существует для того, чтобы бороться с сообществами, организованной преступностью. Невозможно бороться с этим, не имея возможности соблазнить предателя или не предателя, а героя, который предоставит информацию из другой страны.

Мне очень жаль и грустно от того, что российский флаг и российский гимн не будет звучать на спортивных соревнованиях. Я очень горько об этом сожалею. Буду считать дни до момента, когда эта мера наказания истечёт. Если к этому времени наши биатлонисты всё ещё не одержат ни одной победы на этапах Кубка мира, я готов разделить с коллегой Губерниевым неприятность поедания какой-нибудь очередной гадости, которую он возьмёт на себя из-за этой серии поражений», — сказал Уткин в новом выпуске «Футбольного клуба».