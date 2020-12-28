В ОКР задумали оспорить решение CAS по России

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков заявил, что организация рассмотрит возможность обжаловать в кассационной инстанции решение Спортивного арбитражного суда (CAS) из-за допущенных процессуальных нарушений.

«В ходе арбитражной процедуры и до вынесения финального решения ОКР совместно с ответчиком, третьими лицами неоднократно обращал внимание на многочисленные процессуальные нарушения, которые касались компетенции Спортивного арбитражного суда. Будет не очень правильно говорить сейчас, какие именно моменты вызывают вопросы, но мы за время новогодних праздников и рождественских каникул у наших европейских партнёров детально проработаем нашу позицию, подготовим возможные шаги и действия.

Хочу ещё раз подчеркнуть: с точки зрения наших юристов, были допущены процессуальные нарушения, которые мы планируем оспаривать в кассационной инстанции», — цитирует Позднякова ТАСС.

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.