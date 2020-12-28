Информатор ВАДА Степанов прокомментировал решение CAS по России

Бывший сотрудник Российского антидопингового агентства Виталий Степанов, который вместе с женой Юлией стал информатором Всемирного антидопингового агентства, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда по делу РУСАДА.
«Я хотел, чтобы санкции остались прежними. Все стороны получили возможность высказаться и представить свои позиции. Надеюсь, судьи оценили всё как следует и приняли верное решение. Всем придётся жить с этим решением, включая спортсменов из России.
Российские власти не помогают, они продолжают покрывать допинг и обманывают олимпийское движение. Это главный виновник. Остальные лишь пытаются смириться с этим, делают так, чтобы всё не развалилось. Они имеют дело с самой большой страной мира и одной из самых влиятельных в олимпийском движении.
Я верю, что американский закон, определяющий уголовную ответственность для лиц, причастных к международных допинговых махинациях, усилит борьбу с допингом", — цитирует Степанова DPA.
17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.
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