Информатор ВАДА Степанов прокомментировал решение CAS по России

Бывший сотрудник Российского антидопингового агентства Виталий Степанов, который вместе с женой Юлией стал информатором Всемирного антидопингового агентства, прокомментировал решение Спортивного арбитражного суда по делу РУСАДА.

«Я хотел, чтобы санкции остались прежними. Все стороны получили возможность высказаться и представить свои позиции. Надеюсь, судьи оценили всё как следует и приняли верное решение. Всем придётся жить с этим решением, включая спортсменов из России.

Российские власти не помогают, они продолжают покрывать допинг и обманывают олимпийское движение. Это главный виновник. Остальные лишь пытаются смириться с этим, делают так, чтобы всё не развалилось. Они имеют дело с самой большой страной мира и одной из самых влиятельных в олимпийском движении.

Я верю, что американский закон, определяющий уголовную ответственность для лиц, причастных к международных допинговых махинациях, усилит борьбу с допингом", — цитирует Степанова DPA.

17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.