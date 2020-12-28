Министр спорта Матыцин призвал не пускать допингистов на государственные должности
Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что организация старается не допускать, чтобы спортсмены и тренеры, допустившие допинговые нарушения, работали тренерами или получали государственные должности.
«Мы всеми мерами противодействуем тому, когда человек имел нарушение антидопингового законодательства и после завершения карьеры получает должность тренерскую либо государственную. Такая работа проводится, некоторые уже ушли по собственному желанию.
Думаю, надо это закреплять административно. Мы работаем и законодательно, и административно, и с руководителями субъектов РФ, руководителями министерств в регионах, чтобы этого не допускать», – рассказал Матыцин в эфире телеканала «Матч ТВ».
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