Министр спорта Матыцин призвал не пускать допингистов на государственные должности

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин заявил, что организация старается не допускать, чтобы спортсмены и тренеры, допустившие допинговые нарушения, работали тренерами или получали государственные должности.

«Мы всеми мерами противодействуем тому, когда человек имел нарушение антидопингового законодательства и после завершения карьеры получает должность тренерскую либо государственную. Такая работа проводится, некоторые уже ушли по собственному желанию.

Думаю, надо это закреплять административно. Мы работаем и законодательно, и административно, и с руководителями субъектов РФ, руководителями министерств в регионах, чтобы этого не допускать», – рассказал Матыцин в эфире телеканала «Матч ТВ».