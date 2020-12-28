Матыцин отреагировал на информацию, что Россия препятствует публикации текста решения CAS

Министр спорта России Олег Матыцин прокомментировал информацию New York Times о том, что Россия якобы препятствует публикации полного текста решения Спортивного арбитражного суда (CAS) по спору Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Не думаю, что вскроются какие-то детали, которые повлияют на выступление российских спортсменов. Полный текст нужен, чтобы понять все позиции сторон, чтобы сейчас принимать правильные регламенты и регулировать выступление спортсменов.
Россия не препятствует публичности этого момента, но есть ряд нюансов. Никаких сногсшибательных сюрпризов после публикации документа не будет», — сказал Матыцин в эфире «Матч ТВ».
Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.
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