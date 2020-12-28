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Александра Солдатова рассказала, чем её расстроили юные гимнастки

Александра Солдатова рассказала, чем её расстроили юные гимнастки
Другие / Прочие виды спорта 0
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Четырёхкратная чемпионка мира Александра Солдатова, которая недавно завершила карьеру, рассказала, без чего невозможно показать высококлассное выступление в художественной гимнастике.

«Есть очень много вещей, за которые я благодарна художественной гимнастике. Одна из них — знакомство с искусством.

Этот вид спорта не только про «быстрее-выше-сильнее». В нём ты не только делаешь невероятно сложные элементы телом и не менее сложную работу с предметом. В нём присутствует огромная культурная часть.

Чаще всего гимнастки, преимущественно сборной России, выступают под классическую музыку. И ты не можешь просто бездумно выступать под мелодию, которую выбрал тебе тренер или ты сам, ты должен знать её историю и понимать, о чём она.

Именно благодаря гимнастике я знаю очень много о классической музыке, балете и искусстве. Я обожаю театры, люблю классическую музыку и литературу. На протяжении всей карьеры я развивалась не только физически, но и духовно.

Для гимнастики за 90 секунд очень важно рассказать историю. Историю образа, которая воплощается в тебе самой, твоём теле, в костюмах и музыке. И самое большое удовлетворение приносили именно те выступления, когда это удавалось.

Почему я сейчас пишу об этом? Вчера на мастер-классе ни одна гимнастка не смогла ничего сказать про свою музыку. Сказать, что я расстроилась, ничего не сказать. Дети знают наизусть все хайповые песни и выкладывают под них тик-токи, а назвать классическое произведение, под которое выступают, не могут.

Я помню, как в 2014 году делала упражнение с мячом под итальянскую песню «La donna è mobile (Rigoletto)». Ирина Александровна на одной из тренировок подозвала к себе и спросила, знаю ли я перевод и вообще, о чём эта музыка. Я не только знала, так ещё и спела с переводом на русский.

Невозможно выступать, если ты не знаешь, какой смысл несёт композиция. Вернее, выступать можно, только вот историю рассказать не получится. А без неё это просто набор движений, но никак не художественная гимнастика», — написала Солдатова на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Александры Солдатовой в «Инстаграме».

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