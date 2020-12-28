Йоханнес Клебо провёл первую гонку за 23 дня

Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Хёсфлот Клебо провёл первую гонку за 23 дня. Он уверенно первенствовал в гонке Rindalsrennet, прошедшей сегодня в Риндале. Гонка состояла из 4 кругов по 4,2 км свободным стилем. Клебо опередил на 59 секунд ставшего вторым Андреаса Рее.
«Чувствую себя прекрасно. Сегодня я старался бежать ровно все круги. Всплеска энергии не было, но всё в порядке», — приводит слова Клебо Dagbladet.
Клебо рассказал также, в каких гонках он планирует выступить в январе. 8—10 января в Люгне пройдёт этап Кубка Норвегии, а 16–19 января — чемпионат Норвегии в Тронхейме.
«Я ещё не до конца определился, но, думаю, в Люгне будут спринт и 30 км классическим стилем. А потом решу, что бежать на чемпионате Норвегии. Четыре гонки — слишком много, но я выступлю в двух. И посмотрим, какова будет форма», — сказал Клебо.
Напомним, лыжники сборной Норвегии приняли решение не выступать на этапах Кубка мира до чемпионата мира и уже пропустили два этапа соревнований.
- 28 декабря 2020
-
22:18
-
21:37
-
20:58
-
18:34
-
18:17
-
17:54
-
14:29
-
13:25
-
12:55
-
12:26
-
11:54
-
10:36
- 27 декабря 2020
-
23:13
-
18:59
-
17:26
-
13:54
- 26 декабря 2020
-
23:28
-
21:13
-
18:59
-
16:15
-
12:39
-
11:56
- 25 декабря 2020
-
21:33
-
16:31
-
12:26
-
11:50
-
11:43
-
11:03
-
10:32
-
10:27
-
10:21
-
10:11
-
10:08
-
10:02
- 24 декабря 2020
-
20:42