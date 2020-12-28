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Йоханнес Клебо провёл первую гонку за 23 дня

Йоханнес Клебо провёл первую гонку за 23 дня
Другие / Лыжный спорт 0
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Трёхкратный олимпийский чемпион Йоханнес Хёсфлот Клебо провёл первую гонку за 23 дня. Он уверенно первенствовал в гонке Rindalsrennet, прошедшей сегодня в Риндале. Гонка состояла из 4 кругов по 4,2 км свободным стилем. Клебо опередил на 59 секунд ставшего вторым Андреаса Рее.

«Чувствую себя прекрасно. Сегодня я старался бежать ровно все круги. Всплеска энергии не было, но всё в порядке», — приводит слова Клебо Dagbladet.

Клебо рассказал также, в каких гонках он планирует выступить в январе. 8—10 января в Люгне пройдёт этап Кубка Норвегии, а 16–19 января — чемпионат Норвегии в Тронхейме.

«Я ещё не до конца определился, но, думаю, в Люгне будут спринт и 30 км классическим стилем. А потом решу, что бежать на чемпионате Норвегии. Четыре гонки — слишком много, но я выступлю в двух. И посмотрим, какова будет форма», — сказал Клебо.

Напомним, лыжники сборной Норвегии приняли решение не выступать на этапах Кубка мира до чемпионата мира и уже пропустили два этапа соревнований.

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