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Йоханнес Клебо: данные по заражению удручают. Хороших новостей просто нет

Йоханнес Клебо: данные по заражению удручают. Хороших новостей просто нет
Другие / Лыжный спорт 0
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Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал, что его беспокоит ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

«Невероятно удручает наблюдение за развитием ситуации в Тронхейме, с этими мрачными цифрами по заражению. Хороших новостей сейчас просто нет.

Хорошо, что в Норвегии началась вакцинация. К сожалению, уйдёт много времени, пока вакцинацию пройдут все, но надеюсь, что это улучшит ситуацию в будущем», — цитирует Клебо Aftenposten.

Норвежец ещё не решил, выступит ли на чемпионате мира. Напомним, сборная Норвегии по лыжным гонкам в полном составе пропустила этапы Кубка мира в Давосе и Дрездене, также она пропустит «Тур де Ски» в январе.

«Я сразу же еду в коттедж в Шейкампене и рассматриваю вариант пробыть там до чемпионата мира. Надеюсь, что смогу избежать заражения», — добавил Клебо.

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