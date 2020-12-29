Йоханнес Клебо: данные по заражению удручают. Хороших новостей просто нет

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал, что его беспокоит ситуация с распространением коронавирусной инфекции.
«Невероятно удручает наблюдение за развитием ситуации в Тронхейме, с этими мрачными цифрами по заражению. Хороших новостей сейчас просто нет.
Хорошо, что в Норвегии началась вакцинация. К сожалению, уйдёт много времени, пока вакцинацию пройдут все, но надеюсь, что это улучшит ситуацию в будущем», — цитирует Клебо Aftenposten.
Норвежец ещё не решил, выступит ли на чемпионате мира. Напомним, сборная Норвегии по лыжным гонкам в полном составе пропустила этапы Кубка мира в Давосе и Дрездене, также она пропустит «Тур де Ски» в январе.
«Я сразу же еду в коттедж в Шейкампене и рассматриваю вариант пробыть там до чемпионата мира. Надеюсь, что смогу избежать заражения», — добавил Клебо.
- 29 декабря 2020
-
09:56
-
09:20
-
09:19
- 28 декабря 2020
-
22:18
-
21:37
-
20:58
-
18:34
-
18:17
-
17:54
-
14:29
-
13:25
-
12:55
-
12:26
-
11:54
-
10:36
- 27 декабря 2020
-
23:13
-
18:59
-
17:26
-
13:54
- 26 декабря 2020
-
23:28
-
21:13
-
18:59
-
16:15
-
12:39
-
11:56
- 25 декабря 2020
-
21:33
-
16:31
-
12:26
-
11:50
-
11:43
-
11:03
-
10:32
-
10:27
-
10:21
-
10:11