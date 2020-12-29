Йоханнес Клебо: данные по заражению удручают. Хороших новостей просто нет

Трёхкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Йоханнес Хёсфлот Клебо рассказал, что его беспокоит ситуация с распространением коронавирусной инфекции.

«Невероятно удручает наблюдение за развитием ситуации в Тронхейме, с этими мрачными цифрами по заражению. Хороших новостей сейчас просто нет.

Хорошо, что в Норвегии началась вакцинация. К сожалению, уйдёт много времени, пока вакцинацию пройдут все, но надеюсь, что это улучшит ситуацию в будущем», — цитирует Клебо Aftenposten.

Норвежец ещё не решил, выступит ли на чемпионате мира. Напомним, сборная Норвегии по лыжным гонкам в полном составе пропустила этапы Кубка мира в Давосе и Дрездене, также она пропустит «Тур де Ски» в январе.

«Я сразу же еду в коттедж в Шейкампене и рассматриваю вариант пробыть там до чемпионата мира. Надеюсь, что смогу избежать заражения», — добавил Клебо.