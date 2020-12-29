Названы лучшие яхтсмены России в 2020 году

Лучшим яхтсменом года в России стал Даниил Крутских, завоевавший в 2020 году золотую медаль чемпионата мира в классе «Лазер-радиал» в Австралии и ставший первым российским спортсменом, которому удалось победить на мировом первенстве в данной дисциплине, отмечается в пресс-релизе.
Крутских — чемпион России в классе «Лазер», самом массовом из олимпийских классов. В борьбе за титул он опередил многократного чемпиона России, участника Олимпийских игр, многолетнего лидера сборной страны в классе «Лазер» Сергея Комиссарова.
Лучшей яхтсменкой года признана Ирина Грачёва, выигравшая многоэтапный Открытый чемпионат Франции в классе Mini в дивизионе «прото». Впервые в истории этого класса абсолютной чемпионкой стала девушка и впервые на подиум поднялся представитель России.
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