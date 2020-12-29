Президент ОКР Поздняков: в ВАДА открыто говорили, что главное желание — унизить Россию

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков объяснил, почему организация задумала оспорить решение Спортивного арбитражного суда (CAS) по России.

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.

«Остаётся ряд вопросов, которые вызывают несогласие с нашей стороны. Например, решение, связанное с правом главы суверенного государства присутствовать на церемонии открытия Игр. С точки зрения мировой практики никогда ещё ни один фонд, которым по организационной форме является ВАДА, не пытался апеллировать к главе другой страны. Собственно, это само по себе является удивительным.

Второй момент, на который я хочу обратить внимание, – господин Тэйлор, председатель комиссии по соответствию ВАДА, когда писал в прошлом году все эти рекомендации и санкции, не скрывая говорил, что его главное желание – унизить Россию. В этом своём намерении он зашёл настолько далеко, что в какой-то момент вышел за рамки полномочий и здравого смысла.

Представьте себе на секунду, если бы CAS не принял ту оговорку, которая приписана в итоговом документе, про возможность официального приглашения. Тогда присутствие президента России на Олимпийских играх по приглашению, например, японской стороны, привело бы к чему? К остановке Игр? То есть МОК и организационный комитет были бы признаны несоответствующими антидопинговому кодексу и, таким образом, Олимпиада к моменту открытия была бы приостановлена? По требованию швейцарского фонда. Это же полный абсурд. Так что в данном случае здравый смысл возобладал над некими элементами ненависти к нашей стране одного отдельно взятого британского юриста», — цитирует Позднякова ТАСС.