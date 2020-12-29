Ийво Нисканен снялся с «Тур де Ски»

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, лидер сборной Финляндии Ийво Нисканен объявил, что не примет участия в многодневке «Тур де Ски».

«Мы рассмотрели всё со всех сторон и нашли как плюсы, так и минусы. В спортивном плане, конечно, были бы хорошие шансы заработать, но в то же время есть риски для здоровья. Я двигаюсь к главной цели, чемпионату мира, и не ставлю здоровье под угрозу», — приводит слова Нисканена Hiihtoliitto.

В сезоне-2020/2021 Кубка мира по лыжным гонкам Нисканен, на счету которого 147 очков, занимает 12-е место.

«Тур де Ски» пройдёт с 1 по 10 января 2021 года в Валь-Мюстейре (Швейцария), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (оба — Италия). Ранее стало известно, что от участия в многодневке отказалась сборная Норвегии.