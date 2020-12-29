Российский сумоист, который был признан самым сильным мальчиком в мире, умер в 21 год
Российский сумоист Джамбулат Хатохов, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, умер в 21 год. Об этом сообщил в «Инстаграме» президент Федерации сумо и мас-рестлинга Кабардино-Балкарии (КБР), тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев.
«Ушёл из жизни рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким», — написал Губжев на своей странице в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Хатоховым.
Посмотреть фото можно в «инстаграме» Бетала Губжева.
В 2003 году Джамбулат Хатохов попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый сильный мальчик в мире. К двум годам он весил уже 34 кг, в три с половиной года — 48 кг, в семь лет — 115 кг, а в 13 — около 180 кг.
Рекомендуем вам
- 29 декабря 2020
-
15:50
-
13:13
-
12:12
-
11:42
-
09:56
-
09:20
-
09:19
- 28 декабря 2020
-
22:18
-
21:37
-
20:58
-
18:34
-
18:17
-
17:54
-
14:29
-
13:25
-
12:55
-
12:26
-
11:54
-
10:36
- 27 декабря 2020
-
23:13
-
18:59
-
17:26
-
13:54
- 26 декабря 2020
-
23:28
-
21:13
-
18:59
-
16:15
-
12:39
-
11:56
- 25 декабря 2020
-
21:33
-
16:31
-
12:26
-
11:50
-
11:43
-
11:03
Партнерский контент
Рекомендуем вам