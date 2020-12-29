Российский сумоист, который был признан самым сильным мальчиком в мире, умер в 21 год

Российский сумоист Джамбулат Хатохов, попавший в Книгу рекордов Гиннесса, умер в 21 год. Об этом сообщил в «Инстаграме» президент Федерации сумо и мас-рестлинга Кабардино-Балкарии (КБР), тренер юниорской сборной России по мас-рестлингу Бетал Губжев.

«Ушёл из жизни рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, первый сумоист Кабардино-Балкарской Республики Джамбулат Хатохов. Соболезную родным и близким», — написал Губжев на своей странице в «Инстаграме», прикрепив текст к фото с Хатоховым.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Бетала Губжева.

В 2003 году Джамбулат Хатохов попал в Книгу рекордов Гиннесса как самый сильный мальчик в мире. К двум годам он весил уже 34 кг, в три с половиной года — 48 кг, в семь лет — 115 кг, а в 13 — около 180 кг.