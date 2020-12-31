Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Тур де Ски» — 2021: расписание и время трансляций

С 1 по 10 января 2021 года пройдёт многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований. Транслировать «Тур де Ски» будут телеканалы Eurosport и «Матч ТВ».

Лыжные гонки. Расписание «Тур де Ски»

1 января. Валь-Мюстайр, Швейцария

11:00 мск. Мужской и женский спринт, свободный стиль. Квалификация («Матч ТВ»).

13:45. Мужской и женский спринт, свободный стиль («Матч ТВ», Eurosport 1).

2 января. Валь-Мюстайр, Швейцария

14:30. Масс-старт, женщины, 10 км, классический стиль («Матч ТВ», Eurosport 1).

16.45. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль («Матч ТВ», Eurosport 1).

3 января. Валь-Мюстайр, Швейцария

13:35. Гонка преследования, мужчины, 15 км, свободный стиль («Матч ТВ», Eurosport 1).

17:25. Гонка преследования, женщины, 10 км, свободный стиль («Матч ТВ», Eurosport 1).

5 января. Тоблах, Италия

15:00. Гонка с раздельного старта, женщины, 10 км, свободный стиль (Eurosport 1).

16:45. Гонка с раздельного старта, мужчины, 15 км, свободный стиль (Eurosport 1).

6 января. Тоблах, Италия

15:30. Гонка преследования, женщины, 10 км, классический стиль (Eurosport 1).

16:40. Гонка преследования, мужчины, 15 км, классический стиль (Eurosport 1)

8 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

15:15. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль.

17:35. Масс-старт, женщины,10 км, классический стиль.

9 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

12:30. Мужской и женский спринт, классический стиль. Квалификация.

15:05. Мужской и женский спринт, классический стиль.

10 января. Валь-ди-Фьемме, Италия

14:45. Масс-старт в гору, женщины, 10 км, свободный стиль.

17:35. Масс-старт в гору, мужчины, 10 км свободный стиль.