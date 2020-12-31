«Тур де Ски» — 2021: расписание и время трансляций

С 1 по 10 января 2021 года пройдёт многодневная лыжная гонка «Тур де Ски». Предлагаем вашему вниманию расписание соревнований. Транслировать «Тур де Ски» будут телеканалы Eurosport и «Матч ТВ».
Лыжные гонки. Расписание «Тур де Ски»
1 января. Валь-Мюстайр, Швейцария
11:00 мск. Мужской и женский спринт, свободный стиль. Квалификация («Матч ТВ»).
13:45. Мужской и женский спринт, свободный стиль («Матч ТВ», Eurosport 1).
2 января. Валь-Мюстайр, Швейцария
14:30. Масс-старт, женщины, 10 км, классический стиль («Матч ТВ», Eurosport 1).
16.45. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль («Матч ТВ», Eurosport 1).
3 января. Валь-Мюстайр, Швейцария
13:35. Гонка преследования, мужчины, 15 км, свободный стиль («Матч ТВ», Eurosport 1).
17:25. Гонка преследования, женщины, 10 км, свободный стиль («Матч ТВ», Eurosport 1).
5 января. Тоблах, Италия
15:00. Гонка с раздельного старта, женщины, 10 км, свободный стиль (Eurosport 1).
16:45. Гонка с раздельного старта, мужчины, 15 км, свободный стиль (Eurosport 1).
6 января. Тоблах, Италия
15:30. Гонка преследования, женщины, 10 км, классический стиль (Eurosport 1).
16:40. Гонка преследования, мужчины, 15 км, классический стиль (Eurosport 1)
8 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
15:15. Масс-старт, мужчины, 15 км, классический стиль.
17:35. Масс-старт, женщины,10 км, классический стиль.
9 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
12:30. Мужской и женский спринт, классический стиль. Квалификация.
15:05. Мужской и женский спринт, классический стиль.
10 января. Валь-ди-Фьемме, Италия
14:45. Масс-старт в гору, женщины, 10 км, свободный стиль.
17:35. Масс-старт в гору, мужчины, 10 км свободный стиль.
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