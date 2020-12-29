Стали известны суммы выплат Клебо, Йохауг и другим норвежцам за пропуск КМ и «Тур де Ски»

Стало известно, какие суммы были выплачены норвежским лыжникам, пропустившим декабрьские этапы Кубка мира и «Тур де Ски», сообщает NRK.
Всего спортсмены получат около 1,4 млн крон (€ 132,5 тыс.). Наибольшие выплаты получат Терезе Йохауг и Йоханнес Хёсфлот Клебо – по 125 тыс. крон. Спортсмены, попавшие в тройку лучших в зачётах отдельных Кубков, получат по 100 тыс. крон. Лыжники из топ-6 получат по 75 тыс. крон ($ 8700), из топ-15 – по 50 тыс. крон ($ 5800), с 16-го места и ниже – по 30 тыс. крон ($ 3500).
Сумма выплат зависит также от результатов прошлого сезона и результатов этапа КМ в Руке.
Напомним, что сборные команды Норвегии, Швеции и Финляндии объявили о снятии с этапов Кубка мира по лыжным гонкам в декабре из-за опасности заражения коронавирусной инфекцией.
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