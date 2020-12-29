Путин поздравил президента МОК Баха с днём рождения

Владимир Путин по телефону поздравил президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха с днём рождения, сообщается на официальном сайте президента России.
«В ходе телефонного разговора Владимир Путин поздравил президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха с днём рождения. Глава Российского государства и президент МОК также обменялись тёплыми пожеланиями по случаю Рождества и наступающего Нового года», — говорится в сообщении.
Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.
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