Путин поздравил президента МОК Баха с днём рождения

Владимир Путин по телефону поздравил президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха с днём рождения, сообщается на официальном сайте президента России.

«В ходе телефонного разговора Владимир Путин поздравил президента Международного олимпийского комитета Томаса Баха с днём рождения. Глава Российского государства и президент МОК также обменялись тёплыми пожеланиями по случаю Рождества и наступающего Нового года», — говорится в сообщении.

Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.