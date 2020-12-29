Большунов и другие лыжники из группы Бородавко получили допуск к участию в «Тур де Ски»
Российские лыжники из группы Юрия Бородавко получили допуск к участию в «Тур де Ски».
«Наша группа сейчас в Италии, завтра мы переезжаем в Валь-Мюстаир. Группа сдала тесты и получила допуск на участие в соревнованиях, так что пока никаких проблем нет. Лыжники из группы, которая в Тоблахе, тоже сдали тесты и ждут результатов. Надеемся, что они тоже будут отрицательными и завтра вся команда уже соберётся в Валь-Мюстаире», — приводит слова Бородавко ТАСС.
Напомним, в группу Бородавко входят обладатель «Хрустального глобуса» Александр Большунов, Андрей Собакарев, Денис Спицов, Александр Терентьев, Алексей Червоткин, Наталья Непряева, Лидия Дуркина, Анна Жеребятьева, Мария Истомина и Наталия Мекрюкова.
Объявлен состав сборной России на «Тур де Ски»
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