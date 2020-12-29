ОКР ищет мелодию, которая заменит гимн России на международных соревнованиях

Глава Федерации гандбола России Лев Воронин рассказал, как проходит подготовка к первому международному турниру, на котором российские спортсмены будут выступать в нейтральном статусе, — чемпионату мира по гандболу.

«У нас предложение одно: выступать с гимном и флагом России. Решение CAS о нейтральном статусе было принято всего две недели назад, а чемпионат уже очень скоро, в Европе рождественские праздники, у нас новогодние каникулы – решить все вопросы в таких условиях практически невозможно. Форму мы уже не перешьём. Тем более никто ничего не знает. Мы обращаемся в оргкомитет – нам говорят, делайте всё согласно решению CAS. Но там всё расплывчато, проработанного документа что нам можно в нейтральном статусе, а что — нет не существует. Вроде как надпись «Россия», а если она по краю маленьким шрифтом? Флаг нельзя, цвета флага вроде можно. А как можно? Где можно? Поэтому мы обратились с предложением: с учетом сжатых сроков давайте проведем этот чемпионат мира с гимном и флагом, тем более, что прецеденты были. Но нас не услышали.



Мы находимся в постоянном контакте с Олимпийским комитетом России. Там решается какая мелодия может заменить гимн России на международных соревнованиях в период санкций. То есть подбирают мелодию не только для нас, но и для всех сборных», — приводит слова Воронина «Комсомольская правда».