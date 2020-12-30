Маргарита Мамун: мне кажется, это смайл года

Олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Маргарита Мамун опубликовала новую фотографию в своём «инстаграме». На фото спортсменка пристально смотрит в камеру.

«Мне кажется, этот смайл (улыбка со слезами на глазах. — Прим. «Чемпионата») выиграл номинацию «Смайл года»! Согласны? Я только его и использую в последнее время, подходит под все ситуации. А вообще сегодня мой последний рабочий день — и скорее в праздничное настроение!» — подписала она фото.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Маргариты Мамун.

«И дай вам бог только праздничного настроения, счастья и здоровья и вам, и вашему голубоглазому чуду! И никаких слёз! Спасибо вам за всё!» — написал один из подписчиков в комментариях к посту.