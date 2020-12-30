Томас Хьялмар Вестгор: быть лыжником в Норвегии — это жестоко

Ирландский лыжник Томас Хьялмар Вестгор, являющийся уроженцем Норвегии, поделился ожиданиями от многодневной гонки «Тур де Ски».

«Это возможность на все времена. У меня будет шанс стоять на стартовой линии вместе с сильнейшими лыжниками мира. Я хочу использовать свою возможность. Это будет нечто особенное, учитывая, что Норвегия пропустит „Тур де Ски“. В определённом смысле я буду единственным представителем Норвегии на этих соревнованиях, хотя и не буду представлять эту страну. Надеюсь, смогу пробиться в топ-30 в общем зачёте.

Быть лыжником в Норвегии — это жестоко. Ты можешь претендовать на подиум, но всё равно не попадать в состав. Я же хотел представлять страну, в которой лыжные гонки только развиваются", — цитирует Вестгора Dagbladet.

«Тур де Ски» пройдёт в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января.