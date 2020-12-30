Томас Хьялмар Вестгор: быть лыжником в Норвегии — это жестоко

Ирландский лыжник Томас Хьялмар Вестгор, являющийся уроженцем Норвегии, поделился ожиданиями от многодневной гонки «Тур де Ски».
«Это возможность на все времена. У меня будет шанс стоять на стартовой линии вместе с сильнейшими лыжниками мира. Я хочу использовать свою возможность. Это будет нечто особенное, учитывая, что Норвегия пропустит „Тур де Ски“. В определённом смысле я буду единственным представителем Норвегии на этих соревнованиях, хотя и не буду представлять эту страну. Надеюсь, смогу пробиться в топ-30 в общем зачёте.
Быть лыжником в Норвегии — это жестоко. Ты можешь претендовать на подиум, но всё равно не попадать в состав. Я же хотел представлять страну, в которой лыжные гонки только развиваются", — цитирует Вестгора Dagbladet.
«Тур де Ски» пройдёт в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января.
- 30 декабря 2020
-
15:06
-
14:11
-
13:26
-
13:16
-
12:15
-
00:17
- 29 декабря 2020
-
21:05
-
20:23
-
19:46
-
18:52
-
15:50
-
13:13
-
12:12
-
11:42
-
09:56
-
09:20
-
09:19
- 28 декабря 2020
-
22:18
-
21:37
-
20:58
-
18:34
-
18:17
-
17:54
-
14:29
-
13:25
-
12:55
-
12:26
-
11:54
-
10:36
- 27 декабря 2020
-
23:13
-
18:59
-
17:26
-
13:54
- 26 декабря 2020
-
23:28
-
21:13