Петтер Нортуг — об обнаружении у него наркотиков: мне было больно звонить отцу

Двукратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам, 13-кратный чемпион мира норвежец Петтер Нортуг, приговорённый к семи месяцам тюремного заключения за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения, рассказал, как сообщил своему отцу о совершённом правонарушении.
В августе полицейские обнаружили, что Нортуг управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. После этого они провели обыск в доме спортсмена, где обнаружили кокаин.
«Мне было больно звонить отцу. Я сразу же извинился за то, что совершил. Мы сошлись на том, что мне нужно вернуться домой. Приятно было знать, что мне всё ещё рады. Когда буря была в самом разгаре, я находился на нашей ферме. Находясь с семьёй, я чувствовал себя в безопасности», — цитирует Нортуга Se Og Hoer.
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