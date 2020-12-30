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Отец Нортуга: когда Петтер сообщил о содеянном, я сказал: «Возвращайся домой, мой мальчик»

Отец Нортуга: когда Петтер сообщил о содеянном, я сказал: «Возвращайся домой, мой мальчик»
Другие / Лыжный спорт 0
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Джон Нортуг, отец знаменитого норвежского лыжника Петтера Нортуга, рассказал, как воспринял скандальную ситуацию с сыном. В августе полицейские обнаружили, что двукратный олимпийский чемпион управлял автомобилем в состоянии наркотического опьянения. После этого они провели обыск в доме спортсмена, где обнаружили кокаин. Петтер признался, что после этого сразу позвонил отцу.

«Это был непростой телефонный разговор. Я выслушал то, что сказал Петтер о содеянном. Затем я сказал: „Возвращайся домой, мой мальчик. Мы всё ещё рады тебе“. Я никогда не сомневался в нём. Когда дело касается твоих детей, ты никогда не сдаёшься», — приводит слова Джона Нортуга Se Og Hoer.

В декабре Петтер был приговорён к семи месяцам тюремного заключения за хранение наркотиков и нарушение правил дорожного движения.

Петтер Нортуг — об обнаружении у него наркотиков: мне было больно звонить отцу
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