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Максим Вылегжанин рассказал, кто может навязать борьбу Большунову на «Тур де Ски»

Максим Вылегжанин рассказал, кто может навязать борьбу Большунову на «Тур де Ски»
Другие / Лыжный спорт 0
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Трёхкратный призёр Олимпийских игр, чемпион мира по лыжным гонкам россиянин Максим Вылегжанин поделился ожиданиями от многодневки «Тур де Ски» 2021 года.

«Конечно, турнир будет менее интересным, раз не будет многих сильных спортсменов. Но я думаю, что конкуренция будет, найдутся, может быть, другие соперники, тоже будет интересно. Всегда есть лидеры и фавориты, которые борются за победу, и Большунов, конечно, один из них. Но я думаю, что другие российские лыжники тоже хороши, например, Мельниченко, который неплохо бегает классику и конёк.

Если будет минимальный отрыв перед «горой», то Мельниченко там вполне сможет побороться с Большуновым. Саша всё-таки тяжелее, больше, плюс на «Тур де Ски» бывает разное. Однозначно говорить, что Большунов выиграет, нельзя, но он безусловный фаворит", — цитирует Вылегжанина РИА «Новости».

«Тур де Ски» пройдёт в Швейцарии и Италии с 1 по 10 января.

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