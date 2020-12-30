ФМБА получило полномочия по медико-биологическому обеспечению сборных России

Правительство России одобрило передачу Федеральному медико-биологическому агентству (ФМБА) полномочий Минздрава РФ по медико-биологического обеспечению спортсменов сборных команд Российской Федерации, сообщается на сайте кабмина.

Передача полномочий произошла в связи с изменением подведомственности ФМБА России — выведением агентства из-под ведения Минздрава России и его переподчинением правительству РФ. Соответствующий указ был подписан президентом РФ Владимиром Путиным 21 января 2020 года.

ФМБА России передаются полномочия Минздрава России по нормативному правовому регулированию в сфере медико-санитарного обеспечения работников отдельных отраслей экономики с особо опасными условиями труда (в том числе при подготовке и выполнении космических полётов, проведении водолазных и кессонных работ), а также медико-биологического обеспечения спортсменов сборных команд Российской Федерации, говорится в постановлении.