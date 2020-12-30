Вылегжанин: скидывать Устюгова со счетов однозначно не надо

Трёхкратный серебряный призёр Олимпийских игр по лыжным гонкам Максим Вылегжанин выразил мнение, что двукратный чемпион мира Сергей Устюгов успеет восстановиться к чемпионату мира, который пройдёт с 25 февраля по 7 марта 2021 года в Оберстдорфе (Германия).

28-летний Устюгов пропустил стартовые этапы Кубка мира и не примет участия в «Тур де Ски», так как восстанавливался после перенесённого коронавируса.

«Я думаю, что шансы восстановиться у Сергея в этом сезоне есть, тем более он пробежал несколько гонок на чемпионате Свердловской области. Он разгоняется, время до чемпионата мира ещё есть, так что со счетов скидывать его однозначно не надо. Если у него есть желание восстановиться, побороться, то всё возможно. Все мы надеемся, что он вскоре вернётся», — приводит слова Вылегжанина РИА «Новости».