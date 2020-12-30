Российские лыжники перед «Тур де Ски» поздравили Глеба Ретивых с днём рождения

Бронзовому призёру чемпионата мира 2019 года по лыжным гонкам в личном спринте Глебу Ретивых сегодня, 30 декабря, исполнилось 29 лет. День рождения Глеб отметил в Тоблахе, где сборная России готовится к «Тур де Ски». Специально в честь именинника был испечён торт со свечкой.

Фото можно посмотреть на странице Глеба Ретивых в «Инстаграме».

«Тур де Ски» пройдёт с 1 по 10 января 2021 года в Валь-Мюстайре (Швейцария), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (оба — Италия).

В состав мужской сборной России вошли: Александр Большунов, Андрей Мельниченко, Артём Мальцев, Иван Якимушкин, Евгений Белов, Алексей Червоткин, Денис Спицов, Глеб Ретивых, Илья Семиков, Александр Терентьев.



В заявку женской команды включены: Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Юлия Ступак, Алиса Жамбалова, Яна Кирпиченко, Анна Нечаевская, Анна Жеребятьева, Христина Мацокина, Анастасия Фалеева.