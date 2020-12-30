Министр спорта России: надеюсь, через два года РУСАДА автоматически восстановят в правах

Министр спорта России Олег Матыцин выразил надежду, что по окончании двухлетнего срока санкций против России, принятых по решению Спортивного арбитражного суда (CAS), Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) будет автоматически восстановлено в правах.



Напомним, 17 декабря CAS, рассмотрев спор Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) и РУСАДА, принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.

«В данном случае мы говорим только о санкциях, которые наложены на этот срок. Насколько я знаю, речь не идёт о необходимости разработки «дорожной карты» и установлении соответствия некоторым критериям. РУСАДА восстановили в правах, и агентство, по мнению всех зарубежных коллег, работало эффективно. Взаимодействие c ВАДА тоже оказалось эффективным. В 2020-м российские спортсмены сдали едва ли не рекордное количество допинг-тестов. Надеюсь, после завершения двухлетнего периода РУСАДА автоматически восстановят в правах. Не слышал ни о каких претензиях, связанных с качеством и профессионализмом работы агентства», — приводит слова Матыцина RT.