Юрий Бородавко: в попавшей в ДТП машине была только сервисная бригада, лыжников не было

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко подтвердил, что в аварию на границе Швейцарии и Италии попали члены сервисной бригады национальной команды, а не лыжники. При этом никто из сервисеров не пострадал.
Ранее сообщалось, что микроавтобус с шестью представителями сборной России вылетел с обледенелой трасс и скатился с крутого берега на лёд замёрзшего водоёма.
«Никто не пострадал в ДТП. Всё нормально и хорошо. Всё закончилось удачно для сервисеров, они ехали на «Тур де Ски», на границе Швейцарии и Италии машина попала на лёд, её вынесло с дороги. Автомобиль пострадал, но главное, что все ребята в полном здравии и уже приступили к работе. В машине была только сервисная бригада, спортсменов не было. На место ДТП приехали пожарные и скорая, это стандартная процедура там. Все прошли медицинское обследование», — приводит слова Бородавко РИА «Новости».
Лыжная многодневка «Тур де Ски», которая входит в календарь Кубка мира, будет проходить с 1 по 10 января 2021 года в Валь-Мюстайре (Швейцария), Тоблахе и Валь-ди-Фьемме (оба — Италия).
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